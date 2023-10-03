Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил свое участие в саммите Европейского политического сообщества, на котором ожидается обсуждение ситуации в Карабахском регионе Азербайджана, из-за простуды, сообщает турецкая газета Cumhuriyet.

Напомним, что 5 октября в рамках саммита Европейского политического сообщества в испанском городе Гранада ожидается проведение переговоров между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.