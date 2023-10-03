Иран недоволен действиями Армении

Генерал Багери высказал эти замечания на встрече с Арменом Григоряном, секретарем Совета национальной безопасности Армении.

Заявив, что события на Южном Кавказе влияют на безопасность региона, генерал Багери подчеркнул, что продолжение напряженности в этом регионе не соответствует интересам Армении, Азербайджана и других стран региона.

Он также призвал принять меры для разрешения разногласий и напряженности в этом регионе.

Иранский военный чиновник подчеркнул, что за улучшением оборонных возможностей любой страны не должно стоять агрессивное намерение.

«Мир и спокойствие в регионе соответствуют интересам всех стран, и безопасность в регионе должна обеспечиваться странами региона, а присутствие внерегиональных сил противоречит миру в регионе», — добавил он.

Комментируя недавние военные учения США в Армении, генерал Багери сказал, что присутствие внерегиональных сил приведет к нестабильности.