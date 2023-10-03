Турецкий специалист стал главным тренером сборной Азербайджана

В женской сборной Азербайджана по баскетболу новый главный тренер.

На этот пост назначен турецкий специалист Эврен Алкая, который этим летом привел сборную Азербайджана U-16 к победе в чемпионате Европы в дивизионе «С».

Помогать ему будут долгие годы проживающий в Азербайджане американец Скотт Молленхауэр и Айгюн Эйнуллаева.

Напомним, в ноябре этого года женская сборная Азербайджана впервые в истории стартует в отборочном турнире чемпионата Европы-2025.