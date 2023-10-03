Турецкий специалист стал главным тренером сборной Азербайджана
В женской сборной Азербайджана по баскетболу новый главный тренер.
На этот пост назначен турецкий специалист Эврен Алкая, который этим летом привел сборную Азербайджана U-16 к победе в чемпионате Европы в дивизионе «С».
Помогать ему будут долгие годы проживающий в Азербайджане американец Скотт Молленхауэр и Айгюн Эйнуллаева.
Напомним, в ноябре этого года женская сборная Азербайджана впервые в истории стартует в отборочном турнире чемпионата Европы-2025.