Алиев отказался от встречи с Пашиняном. Почему?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался ехать в Испанию, где должна была состояться встреча с премьером Армении Николом Пашиняном при участии лидеров ЕС, Франции и Германии, сообщают источники haqqin.az.

Причина - деструктивная позиция Франции, а также несогласие Парижа и Берлина на участие во встрече Турции. В подобных условиях азербайджанская сторона отказалась от проведения переговоров.

Ранее турецкая газета Cumhuriyet писала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил свое участие в саммите Европейского политического сообщества из-за болезни.