Гулиев задушил юного ухажера своей дочери

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс над 55-летним Бабеком Гулиевым, обвиняемым в убийстве подростка.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, жертвой Гулиева стал 16-летний Гусейнага Шейдабеков — тот ухаживал за 15-летней дочерью мужчины.

В суде Гулиев полностью сознался в содеянном. Он рассказал, что несколько раз «ловил» Шейдабекова после свиданий с его дочерью. Мужчина каждый раз проводил с юношей воспитательные беседы, но безуспешно. В конце концов терпение Гулиева лопнуло, и он «решил вопрос» окончательно.

Гулиев позвонил ухажеру дочери с ее телефона и позвал поговорить. Он отвез Шейдабекова на пустырь в поселке Бильгя и там после эмоционального разговора задушил. Тело убийца позже закопал в Гарадагском районе.

Гулиев признался, что сожалеет о содеянном. Его приговорили к 18 годам колонии строгого режима.