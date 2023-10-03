Прогноз погоды на завтра
В Баку и на Апшеронском полуострове завтра ожидаются дожди ливневого характера с грозами, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Утром дождь постепенно прекратится, днем будет преимущественно без осадков. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем стихнет.
Температура воздуха ночью составит 14-17° тепла, днем 18-23°.
Атмосферное давление повысится с 764 мм. рт. ст. до 768 мм. рт. ст. Относительная влажность ночью составит 65-85 %, днем 55-65 %.
В районах Азербайджана ожидаются дожди, прогнозируется град, в горных территориях снег. Вечером осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в ряде районов туман, западный ветер временами усилится.
Температура воздуха ночью составит 14-18° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла.