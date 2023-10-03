Москва хочет, чтобы армяне смотрели российское телевидение

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова обвинила США в желании Еревана заблокировать в Армении российские телеканалы.

«Блокировка российских телеканалов в Армении будет противоречить основному принципу и лозунгу действующих армянских властей. Это очередное проявление и результат активной работы посольства США в Ереване, где 2 тысячи сотрудников заняты распространением дезинформации и фейков. Ранее ряд российских журналистов уже оказывались в «стоп-листах» Армении», - сказала Захарова на брифинге.

«Если такие мысли бродят там, то думаю, надо себе отдавать отчет в том, что своими заявлениями они просто ставят крест на тех демократических принципах, о которых заявляли в качестве приоритета», - отметила она.