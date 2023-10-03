Захарова: Запад заманил Ереван в «свою очередную ловушку»

«Как российские миротворцы выступили посредниками в достижении прекращения огня - это тоже наблюдал Европейский союз со стороны, даже не думая каким-то образом в практическом плане помогать… как сопровождали выезжающих в Армению жителей Карабаха - на это все Европейский союз взирал молча, со стороны, - заявила российский дипломат. - Ну как молча, подзуживая и рассказывая гражданам Армении небылицы относительно того, что их якобы Россия предала. То, о чем договаривались при посредничестве Москвы, Ереван отговорил выполнять именно Евросоюз - это он предал армян».

Захарова утверждает, «никакой стабильности и деэскалации миссия Евросоюза в Армении не обеспечивает»: «Главной задачей является не безопасность Армении и содействие нормализации Баку и Еревана, а разведывательный мониторинг в интересах Брюсселя и провоцирование ситуации».

«Сначала они занимались увещеванием Армении и обещаниями, просто заманили официальный Ереван в какую-то свою очередную ловушку, а потом стали молчаливыми свидетелями того, как развивалась ситуация, - продолжила Захарова. - Ведь с пути реализации тех договоренностей, которые были достигнуты при посредничестве Москвы, сталкивало... Ереван именно западное сообщество».