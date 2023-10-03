За убийство сына 17 лет колонии

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 58-летним Этибаром Ибадовым, жителем Имишли, который обвинялся в убийстве собственного сына.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, убийство произошло 19 июня прошлого года в городе Хырдалан Апшеронского района. Замужняя дочь Ибадова сбежала с любимым человеком – неким жителем Бейлагана. В инциденте мужчина обвинил своего 35-летнего сына Илькина, посчитав, что тот якобы «недосмотрел».

Между двумя мужчинами на этой почве начался спор. Ибадов сначала избил сына на глазах у членов семьи последнего, а затем зарезал.

Вдова убитого отказалась прощать Ибадова, добавив, что тот всегда отличался скверным характером.

Сам подсудимый своей вины не отрицал. Его приговорили к 17 годам лишения свободы. Отбывать наказание Ибадов будет в колонии строгого режима.