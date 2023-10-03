Россия будет консультироваться с Баку по поводу миротворцев

Сроки пребывания российских миротворцев в Карабахе будут определяться в контакте с Баку исходя из ситуации в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сроки размещения российских миротворцев в регионе будут определяться совместно с коллегами. Если вы говорите о территории Карабаха, то совместно с азербайджанской стороной, с учетом ситуации на земле», - сказала Захарова.