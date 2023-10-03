Новый продукт «Быстрый кредит» в Birbank Biznes

В Birbank Biznes запущен новый продукт «Быстрый кредит», предназначенный для малого и среднего бизнеса. Кредит выдается на сумму до 200 тысяч манатов со ставкой от 12% годовых.

«Быстрый кредит» оформляется полностью онлайн всего за один рабочий день с момента подачи заявки. Владельцы бизнеса могут получить «Быстрый кредит», не теряя времени, без поручителя и залога. Для дополнительной информации о продукте и подачи онлайн-заявки: https://kbl.az/bbpril