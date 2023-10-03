Захарова: Армяне хотят вернуться в Карабах, Россия и Азербайджан помогут

Россия получает информацию, что часть жителей Карабаха, покинувших ранее регион, планирует вернуться, Москва поддержит этот процесс, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы получаем информацию, что часть жителей Карабаха думает вернуться. Как они (армяне) формулируют это, если для этого будут созданы условия и будет обеспечена их безопасность», - сказала Захарова, добавив, что в таком случае Москва будет «оказывать содействие и этим процессам» в контактах с азербайджанской стороной.