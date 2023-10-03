Министр Шахбазов поговорил о сотрудничестве Азербайджана с ШОС

Выступая на форуме, министр Шахбазов заявил, что нынешнее геополитическое положение Азербайджана вкупе с успешной политикой обеспечения прочной безопасности, стабильности и развития в регионе позволяют сотрудничать с организацией в новом статусе: «В эти дни мир еще раз стал свидетелем решимости и принципиальности президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в вопросах борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, которые также являются основными приоритетами ШОС. С восстановлением суверенитета Азербайджана наступила новая эпоха, которая устранила препятствия на пути грандиозного процесса развития и обеспечила мир в регионе. Появились широкие возможности для сотрудничества в сфере использования его энергетического и транспортно-логистического потенциала».

Министр энергетики отметил, что товарооборот между Азербайджаном и странами - членами организации в прошлом году увеличился на 45,8%, превысив 9 миллиардов долларов. Доля этих стран во внешней торговле Азербайджана в прошлом году составила 17%. В качестве примеров энергетического сотрудничества была упомянута реализация проектов зеленой энергетики мощностью 2 ГВт с Китаем, поставки СПГ в Пакистан через SOCAR Trading, углубление энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном, а также соответствующие документы, связанные с участием SOCAR и «Узбекнефтегаз» в нефтегазовых проектах в обеих странах, подписание «Дорожной карты на 2023-2025 годы» между министерствами энергетики двух стран и транспортировка казахстанской нефти по БТД.

«Объем прокачки казахстанской нефти через систему БТД с апреля по сентябрь составил около 609 тысяч тонн. 493 тысячи тонн из этого объема отгружено на мировые рынки через порт Джейхан. К концу года этот объем составит 1,1 миллиона тонн», - сказал министр энергетики.