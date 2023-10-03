Баку: Армения не хочет мира

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило заявление МИД Армении от 4 октября, в котором Ереван выразил протест относительно ареста членов незаконного сепаратистского образования в Карабах ском регионе Азербайджана.

В официальном заявлении МИД подчеркивается: «Это заявление явно демонстрирует неспособность Армении отказаться от агрессивной политики и действий, которые она проводила против Азербайджана на протяжении десятилетий».

Ведомство рассказало об осведомленности Еревана о том, что тысячи армянских военнослужащих и членов незаконных вооруженных формирований, согласившихся разоружиться, были освобождены и отправились в Армению без препятствий в качестве знака гуманитарного жеста со стороны Азербайджана.

Также отмечается, что аресты осуществлены в рамках уголовного расследования по статьям Уголовного кодекса Республики Азербайджан и направлены на восстановление справедливости. МИД Азербайджана подчеркнул безосновательность пропаганды Армении и обвинил ее в разжигании этнической ненависти.

В заявлении говорится: «Армения, продолжая выдвигать необоснованные правовые претензии, ясно показывает, что она не заинтересована в процессе мирного урегулирования и нормализации отношений с Азербайджаном».

МИД подчеркнул, что действия Армении представляют собой угрозу миру и безопасности в регионе.