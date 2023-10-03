Эльмир Алиев, отдел спорта 15:09

Завтра футбольный клуб «Карабах» проведет свой пятый матч против шведских клубов в еврокубках. В Гетеборге на стадионе «Уллеви» соперником чемпиона Азербайджана во 2-м туре группового раунда Лиги Европы будет сильнейший по итогам прошлого сезона клуб Швеции «Хэккен».

В четырех предыдущих играх со шведами «Карабах» одержал три победы при одном поражении. С командой «Гефле» агдамцы встречались в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы сезона 2013/14. В Баку подопечные Гурбана Гурбанова победили со счетом 1:0, а в городе Сундсваль выиграли 2:0 и уверенно прошли дальше.

В Гетеборге на «Уллеви» «Карабах» уже играл. В раунде плей-офф Лиги Европы-2016/17 сильнейшая команда Азербайджана встречалась с «Гетеборгом» - клубом, обладающим большой историей. На выезде «Карабах» уступил 0:1, но в Баку не оставил шансов сопернику (3:0), в третий раз в истории пробившись в групповой этап еврокубков.

Таким образом, спустя семь лет «Карабах» вновь возвращается на «Уллеви» - один из крупнейших стадионов в Северной Европе, вмещающий 43 тысячи зрителей. Хочется верить, что на этот раз агдамцы тут как минимум не проиграют. Как видим, в матчах на выбывание «Карабах» оба раза проходил шведов. А на групповой стадии чемпион Азербайджана со шведскими клубами до сих пор не встречался.

В целом, «Карабах» очень удачно играет с коллективами из Скандинавии и Северной Европы. В 20 матчах против клубов из Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании и Фарерских островов (с исландцами жребий «Карабах» не сводил) агдамцы одержали 10 побед (3 – в гостях), 5 раз играли вничью и 5 раз терпели поражения. В двухматчевых противостояниях «Карабах» семь раз проходил дальше. Северянам удавалось остановить «скакунов» трижды. Первые два случая пришлись на 1990-е, когда азербайджанский клубный футбол пребывал в плачевном состоянии, а третий – на пандемийный 2020 год. Тогда, напомним, УЕФА принял решение, что квалификационные раунды будут состоять из одного матча. Хозяин определялся жребием. «Карабаху» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов выпало принимать норвежский «Мольде» в Баку, но скандинавы поступили не совсем по-джентльменски. Сославшись на пандемийные запреты правительства Норвегии, «Мольде» отказался ехать в Азербайджан. В результате матч состоялся на Кипре. Основное и дополнительное время завершились вничью 0:0, а в серии пенальти удачливее оказались норвежцы.