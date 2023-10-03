Скандал с Симоньян набирает обороты

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян должна извиниться перед сибиряками за рассуждения о взрыве термоядерной бомбы над регионом, заявила депутат Госдумы России Мария Прусакова в своем телеграме.

Особенно Симоньян обязана принести извинения тем, кто страдает от последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, добавила Прусакова, посоветовав пропагандистке «обсуждать такие вопросы на кухне, а не в публичном пространстве».

«Вы как минимум должны извиниться перед жителями всей Сибири и особенно перед теми, кто и сегодня на протяжении последних нескольких десятилетий страдает от последствий испытаний на Семипалатинском полигоне. И настоятельно вам рекомендую: в тех вопросах, в которых, как вы сами говорите, вы баба-дура и не разбираетесь, обсуждать их на кухне, а не высказывать их в публичном пространстве.

Весь регион воспринял как глубокое оскорбление то, что журналистка, чья телевизионная сеть существует в том числе за счет бюджетных денег, в принципе рассматривает возможность взрыва термоядерной бомбы», - добавила депутат.