Москва ратует за мир и Зангезурский коридор

МИД России рассказал о важности Зангезурского коридора для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила: «Рассматривается проект восстановления транспортного маршрута, который соединяет Азербайджан с Нахчыванской Автономной Республикой через Армению. Видим в реализации этого проекта существенный потенциал для продвижения по пути нормализации отношений между Ереваном и Баку».

Захарова подчеркнула, что «все зависит от политической воли стран и готовности выйти на конкретные договоренности».