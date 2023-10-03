МИД России: Это суверенное право Азербайджана

Отказ Азербайджана от запланированной встречи с участием стран Европейского Союза и Армении является суверенным правом официального Баку, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня на брифинге.

Захарова также отметила, что Москва не получала никаких обращений об оказания содействия по освобождению задержанных лидеров карабахских сепаратистов.

К нам никто не обращался. Каких-то формальных или неформальных обращений, если не брать информационную сферу и многое, что там говорится, не было», - сказала она.