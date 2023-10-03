США и ЕС пошли к России из-за Карабаха… Высокомерие Захаровой, манипуляции Пескова
Высшие должностные лица США, Евросоюза и России 17 сентября провели встречу в Стамбуле для обсуждения ситуации в Карабахском регионе Азербайджана - за несколько дней до того, как Баку начал антитеррористические мероприятия в этом регионе. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
По данным Politico, с российской стороны на встрече был спецпредставитель МИД России Игорь Ховаев, отвечающий за нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. От США - старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе Луи Боно. Евросоюз направил своего представителя в регионе Тойво Клаара.
На встрече, как утверждает источник издания, обсуждались усилия по оказанию давления на Азербайджан, чтобы тот разрешил пропускать автомобили с гуманитарной помощью из Армении. По его словам, основное внимание уделили тому, «как заставить эти чертовы грузовики двигаться» и обеспечить поставки продовольствия и топлива жителям Карабаха.
Эту встречу Politico называет редким случаем взаимодействия западных стран с Россией на высоком уровне после вторжения РФ в Украину, когда дипломатические связи были практически разорваны. Представитель ЕС в заявлении, предоставленном Politico, написал, что «считает важным поддерживать каналы связи с соответствующими собеседниками, чтобы избежать недоразумений».
В Госдепартаменте США встречу комментировать отказались.
Высокопоставленный американский чиновник пояснил изданию, что США нужна возможность работать с Россией по этому вопросу, потому что «Кремль по-прежнему контролирует ситуацию в регионе».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявила, что США и ЕС ранее предложили России провести встречу по ситуации вокруг Карабаха, стороны на ней обменялись точками зрения, ничего секретного в прошедшей встрече нет. «Насчет секретной (встречи) – я не знаю, к нам обратились США, ЕС, инициативно, попросили провести встречу, я бы сказала даже провести какие-то контакты, и цель встречи была обозначена, и, собственно говоря, в ходе встречи стороны обменялись точками зрения на ситуацию, вот и все», - цитирует РИА Новости Захарову.
«Если сейчас эта история с этой встречей будет разыграна в западных СМИ как некая история провокативная, значит, таковая и была цель США и ЕС - создать какую-то очередную провокацию, поэтому ничего в этом нет секретного, это был рядовой обмен точками зрения, но, еще раз говорю, будем смотреть за тем, как Запад все это будет сейчас подавать, отсюда будут понятны и цели, изначально стоявшие перед ними», - добавила Захарова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о встрече США, ЕС и России, заявил, что Москва вела определенные контакты с Западом по ситуации вокруг Карабаха, но не те, о которых писала Politico.
«Не совсем так, как это описывают. Там очень много неточностей, много ошибок в этом материале. Определенные контакты по Карабаху были, они имели место. Но это не те переговоры, о которых там написано», - указал Песков в ответ на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить проведение таких переговоров.