США и ЕС пошли к России из-за Карабаха… Высокомерие Захаровой, манипуляции Пескова

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Высшие должностные лица США, Евросоюза и России 17 сентября провели встречу в Стамбуле для обсуждения ситуации в Карабахском регионе Азербайджана - за несколько дней до того, как Баку начал антитеррористические мероприятия в этом регионе. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По данным Politico, с российской стороны на встрече был спецпредставитель МИД России Игорь Ховаев, отвечающий за нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. От США - старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе Луи Боно. Евросоюз направил своего представителя в регионе Тойво Клаара.

На встрече, как утверждает источник издания, обсуждались усилия по оказанию давления на Азербайджан, чтобы тот разрешил пропускать автомобили с гуманитарной помощью из Армении. По его словам, основное внимание уделили тому, «как заставить эти чертовы грузовики двигаться» и обеспечить поставки продовольствия и топлива жителям Карабаха. Эту встречу Politico называет редким случаем взаимодействия западных стран с Россией на высоком уровне после вторжения РФ в Украину, когда дипломатические связи были практически разорваны. Представитель ЕС в заявлении, предоставленном Politico, написал, что «считает важным поддерживать каналы связи с соответствующими собеседниками, чтобы избежать недоразумений». В Госдепартаменте США встречу комментировать отказались. Высокопоставленный американский чиновник пояснил изданию, что США нужна возможность работать с Россией по этому вопросу, потому что «Кремль по-прежнему контролирует ситуацию в регионе».