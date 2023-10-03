Москва о судьбе военной базы в Армении

В вопросе размещения российской военной базы в Армении Москва исходит из соответствующих договоренностей. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, ожидает ли российская сторона негативных шагов со стороны Еревана относительно будущего российской военной базы в Армении.

Захарова пообещала конкретную реакцию в ответ на конкретные шаги.

«Мы будем конкретно реагировать, а предполагать то, что может быть — этим занимаются аналитики. Мы даем комментарии по текущим, уже свершившимся событиям или тем, которые точно должны произойти. Если говорить о российской позиции, то она зафиксирована в соответствующих документах, она юридически оформлена», — отметила Захарова.