Арест Араика Арутюняна. Первая реакция Москвы

Никаких обращений об оказании содействия в освобождении представителей сепаратистского режима Карабаха, арестованных Азербайджаном, Россия не получала. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитируют российские СМИ.

«К нам никто не обращался, - заявила Захарова. - Каких-то формальных или неформальных обращений, если не брать информационную сферу и многое, что там говорится, не было».

Официальный представитель МИД РФ призвала «честно вести диалог на этот счет».

«В первую очередь, - подчеркнула Захарова, - нужно вспомнить, что упомянутые лица являются гражданами Армении: кто-то из них отказался от российского гражданства, у кого-то изначально было только армянское гражданство, но на сегодняшний день гражданства РФ нет ни у кого».