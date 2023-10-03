«Не Франции говорить про обязательства»: Захарова советует Катрин Колонна помолчать

Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила министра иностранных дел Франции Катрин Колонну в попытках сыграть на вопросе Карабаха ложными заявлениями о «невыполнении» российской стороной обязательств в рамках трехсторонних заявлений с Азербайджаном и Арменией.

По словам Захаровой, которые приводят российские СМИ, Москва способствовала урегулированию отношений между Ереваном и Баку, согласовала дорожную карту примирения, а ЕС и США копировали эти наработки и искажали их в угоду своим интересам.

«Не Франции говорить про обязательства. Франция была коспонсором и гарантом выполнения Минских договоренностей. …Я бы на месте Катрин Колонна все-таки помолчала бы насчет гарантий и обязательств по поводу урегулирований отношений между странами, где Франция себя называет или считает посредником», — заявила Захарова.