MİT ликвидировала организатора теракта в Стамбуле

Национальная разведслужба Турции (MİT) ликвидировала организатора теракта на улице Истикляль, сообщают турецкие СМИ.

Служба отчиталась о нейтрализации террориста под кодовым именем «Мазлум Африн» (настоящее имя - Набо Келе Хайры) в городе Хасеке на севере Сирии.

Взрыв в Истикляле — это теракт, который произошел 13 ноября 2022 года на одной из самых оживленных улиц Стамбула. По данным турецких властей, взрывное устройство было заложено в пакете на цветочной клумбе и сработало, когда мимо проходила группа туристов. Погибли шесть человек, включая двоих детей, и более 80 пострадали. Турция обвинила в теракте курдских сепаратистов из Рабочей партии Курдистана (РПК).