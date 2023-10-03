Международный конгресс астронавтики стал трендом в социальных медиа

Согласно подсчетам Talkwaker - ведущей программы мониторинга и анализа социальных сетей в США, мероприятие стало трендом на платформах социальных медиа с хэштегом #IAC2023.

Конгресс также возглавляет в соцсетях топ событий.

Напомним, 2 октября в Азербайджане стартовал 74-й Международный конгресс астронавтики. Впервые Баку принял это престижное мероприятие в 1973 году, в период руководства страной великим лидером Гейдаром Алиевым. Спустя 50 лет конгресс снова проводится в Азербайджане. Международное мероприятие, в котором принимают участие более 5300 представителей из 136 стран, продлится до 6 октября.