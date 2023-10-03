Вашингтон озабочен российскими миротворцами в Карабахе

Присутствие российских миротворцев в Карабах е продолжает «вызывать опасения» Соединенных Штатов. Об этом на брифинге заявил заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Ведант Патель, отвечая на вопрос о дальнейшем присутствии российского миротворческого контингента в Карабах ском регионе Азербайджана.

На предположение журналиста о том, что целью российского присутствия в регионе является «удержание куска Карабаха, а не мир», Патель ответил, что не хочет спекулировать на этой теме.

«Но Соединенные Штаты сосредоточены на взаимодействии с руководством Азербайджана и Армении по этому вопросу, делая все возможное, чтобы поддерживать достойный и долгосрочный мир в этом регионе», — добавил представитель Госдепа.