Прокурор требует 13 лет для «имама Мехти»

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу Агиля Бабаева, выдававшего себя за 12-го «имама Мехти», которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает haqqin.az, на прошедшем в среду, 4 октября, заседании суда гособвинитель потребовал для Бабаева 13 лет лишения свободы.

Адвокаты попросили время для подготовки защитительной речи. Судебный процесс продлится до 18 сентября.