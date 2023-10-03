Прокурор требует 13 лет для «имама Мехти»
В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу Агиля Бабаева, выдававшего себя за 12-го «имама Мехти», которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Как сообщает haqqin.az, на прошедшем в среду, 4 октября, заседании суда гособвинитель потребовал для Бабаева 13 лет лишения свободы.
Адвокаты попросили время для подготовки защитительной речи. Судебный процесс продлится до 18 сентября.
Согласно обвинительному заключению, Агиль Бабаев, называя себя «12-м имамом Мехти», с 2007 по 2020 год, злоупотребив доверием жителей Баку, присвоил значительную сумму денег. Он собирал с них деньги на якобы благотворительные цели. На организованных им «религиозных» собраниях Бабаев говорил, что был послан на Землю божественной силой, чтобы творить добро и помогать людям с финансовыми трудностями, подчеркивал, насколько важно верить в него, чтобы избежать мучений загробной жизни и обрести рай. Бабаев умел убеждать людей – те ежемесячно платили ему.
Бабаев заверял, что собранные деньги якобы раздаются нуждающимся и неимущим, на них строятся дома для семей шехидов и инвалидов войны. Ущерб, причиненный пострадавшим, оценивается в 2 миллиона 500 тысяч манатов.