Согласно плану совместных действий, подписанному между Министерством обороны Азербайджана и Минобороны Казахстана, продолжаются совместные тактические учения «Хазри-2023» с участием кораблей и военнослужащих ВМС обеих стран. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.

В соответствии с планом в районах проведения учений военных кораблей был отработан ряд задач во взаимодействии с другими видами войск.

На совместных тактических учениях «Хазри-2023» военные моряки обеих стран демонстрируют высокий профессионализм.

Отметим, что в учениях, которые продлятся до 8 октября, в качестве наблюдателей принимает участие делегация ВМС Исламской Республики Иран.