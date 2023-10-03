На этот раз сеть магазинов Kontakt открыла свои двери для жителей Сальяна. Сеть, предлагающая самый большой магазин электроники в регионе, сделала для жителей Сальяна необходимые для дома товары еще более доступными.

Двухэтажный магазин площадью 1000 кв.м с большим удовольствием представляет широкий ассортимент из 30 000 видов цифровой, крупной и мелкой бытовой техники, транспортные товары, домашнего текстиля и посуды. Кроме того, сеть также предлагает клиентам бесплатный Wi-Fi в зоне кассовых/кредитных операций. В ожидании своей очереди вы можете эффективно проводить время, используя интернет-магазин.

До 9 октября специально к открытию магазина все жители региона смогут приобрести желаемую продукцию со скидкой до 60% при покупке за наличный расчет, а также разделить цену со скидкой на 3 месяца.

Также Kontakt создал для своих клиентов возможность приобрести без предоплаты и без процентов в рассрочку на 12 месяцев любой смартфон, и на 18 месяцев - телевизоры, домашний текстиль, посуду и транспортные товары. И, самое главное, все это без какой-либо комиссии.

А теперь давайте вместе рассмотрим некоторые из полезных предложений. Например:

Вы можете приобрести смарт-телевизор Toshiba с диагональю 81 см при наличной оплате со скидкой всего за 300 AZN вместо 600 ;

с диагональю 81 см при наличной оплате со скидкой всего за AZN вместо ; утюг Hoffmann мощностью 2000 Вт с керамической подошвой всего за 20 AZN вместо 60 ;

мощностью 2000 Вт с керамической подошвой всего за AZN вместо ; смартфон Xiaomi Redmi Note 12 с широким экраном и памятью 128 ГБ по специальному предложению всего за 24 AZN в месяц с рассрочкой на 24 месяца и без предоплаты ;

с широким экраном и памятью 128 ГБ по специальному предложению всего за AZN в месяц с рассрочкой на месяца и ; стиральную машину Beko вместимостью 6 кг в кредит на 18 месяцев без процентов и без предоплаты всего за 44,50 AZN в месяц.

Такая возможность больше не выпадет. Так что непременно посетите новый магазин Kontakt в Сальяне прямо сегодня! Адрес: город Сальян, улица Халила Рза Улутюрка, 54. Недалеко от Избирательного округа.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с колл-центром по номеру *6060.