Захарова обвиняет Евросоюз в предательстве армян

Европейский союз «полностью дискредитировал» себя в качестве посредника в ситуациях вокруг Косово и Карабаха. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Евросоюз полностью дискредитировал себя в качестве посредника. Разве только на Балканах? – цитирует ТАСС Захарову. - Уверена, дальше будут вопросы по ситуации в том числе в Армении - так и там наобещали с три короба, не сделали ничего, кроме провокаций, которые привели к детонации ситуации, которую можно было и нужно было решать в правовом, политическом русле...»