Новая вакцина спасет жизни тысяч людей

Исследования показали ее эффективность в 75% случаев среди детей из Буркина-Фасо, Кении, Мали и Танзании. Новый препарат отличается более низкой стоимостью и простотой производства.

Ожидается, что внедрение вакцины спасет десятки тысяч жизней детей, особенно в Африканском регионе, где малярия ежегодно уносит жизни более 600 тысяч человек. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус подчеркнул значимость новой вакцины, особенно учитывая высокий спрос на первую противомалярийную вакцину RTS,S, одобренную в 2021 году.

ВОЗ также представила новые рекомендации по вакцинации от лихорадки денге, менингита и обновленной программе иммунизации по полиомиелиту.