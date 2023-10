После открытия The Ritz-Carlton, Baku в прошлом декабре PASHA Development запускает первые брендированные резиденции в Баку с легендарным роскошным брендом The Ritz-Carlton Residences, Baku, входящего в портфель Marriott International, Inc.

Лимитированный выбор элегантных квартир и пентхаусов, обещающих владельцам роскошный образ жизни с первоклассными удобствами и сервисом The Ritz-Carlton, теперь доступен для приобретения.