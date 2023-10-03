Пашинян обвиняет оппозицию в продажности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил оппозицию в попытке создания «марионеточного правительства» и подверг ее критике в связи с событиями в Карабах е. Об этом сообщают армянские СМИ.

В ходе заседания Национального собрания он заявил: «Кому-кому, а вашей фракции хорошо знакома фраза «марионеточное правительство».

Премьер-министр Армении выразил уверенность в том, что только народ Армении примет решение о смене власти: «Это решение народа Армении, если народ решит, он может произвести смену власти сегодня или завтра».