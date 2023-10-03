Ильхам и Мехрибан Алиевы подписали некролог

В некрологе говорится: «Азербайджанская общественность понесла тяжелую утрату. 3 октября 2023 года на 94-м году жизни скончался выдающийся ученый-нефтяник и геолог, первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, лауреат государственных премий республики и премии Гейдара Алиева, доктор геолого-минералогических наук, профессор, действительный член Национальной академии наук Азербайджана Хошбахт Баги оглу Юсифзаде…

…Начав трудовую деятельность в 1952 году в Бакинском филиале Проектного института Министерства нефтяной промышленности СССР в качестве инженера-геолога, Хошбахт Юсифзаде до 1954 года работал в должности заместителя начальника геологического отдела в Объединении «Морнефть» и старшего геолога в ПО «Азнефть», в 1954-1963 годах - старшего геолога, главного геолога и начальника в нынешнем Нефтегазодобывающем управлении «Нефтяные Камни», в 1963-1970 годах - заведующего отделом в управлении «Главморнефть», в 1970-1992 годах - на различных руководящих должностях в объединении «Каспморнефть».

Хошбахт Юсифзаде в мае 1992 года стал первым вице-президентом Госконцерна «Азеринефть», с ноября того же года и до конца жизни занимал должности советника президента, вице-президента и первого вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.

Академик Хошбахт Юсифзаде – одна из личностей, вписавших яркие страницы в нефтяную летопись Азербайджана. Ему принадлежат исключительные заслуги в успешном проведении крупномасштабных поисково-разведочных работ на Каспийском море и выявлении богатого потенциала моря. Под непосредственным руководством ученого и при его участии были открыты и введены в эксплуатацию более 20 нефтяных и газовых месторождений, в том числе месторождения «Азери», «Чираг» и «Гюнешли». Открытие этих месторождений имело большое значение в реализации нефтяной стратегии нашей страны в соответствии с национальными интересами. Компетентный специалист в области нефтегазовой геологии, Хошбахт Юсифзаде, работая на ответственных должностях в структурах нефтяной промышленности, гармонично сочетал накопленный за долгие годы богатый опыт с организаторскими способностями…

Незаменимые заслуги Хошбахта Юсифзаде в развитии нефтегазовой промышленности Азербайджана и его многолетняя плодотворная деятельность всегда получали высокую оценку. Он был награжден высшими наградами независимого Азербайджана - орденами «Гейдар Алиев», «Истиглал», «Шохрат», «Шараф», «Эмек» 1-й степени и «Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики», ему было присвоено почетное звание «Заслуженный инженер».

Память о выдающемся ученом-нефтянике и геологе, искреннем и скромном человеке Хошбахте Баги оглу Юсифзаде всегда будет жить в сердцах тех, кто его знал».

Некролог подписали: Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева, Али Асадов, Сахиба Гафарова, Самир Нуриев, Эльдар Азизов, Шахмар Мовсумов, Фарах Алиева, Микаил Джаббаров, Парвиз Шахбазов, Эмин Амруллаев, Ровшан Наджаф, Иса Габиббейли, Акиф Ализаде, Ибрагим Гулиев.