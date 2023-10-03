Анкара советует «посторонним держаться подальше»
Все объекты под контролем PKK/YPG являются законной мишенью для сил безопасности Турции. Третьим сторонам стоит держаться подальше. Как передают турецкие СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Фидан заявил: «В прошлое воскресенье был совершен подлый теракт. Террористы убили одного из наших граждан. Ясно, что позиция Турции в борьбе с терроризмом решительна».
Фидан также сообщил, что в результате операций, проведенных турецкими силами безопасности, было выяснено, что двое террористов приехали из Сирии, где прошли обучение.
Министр предупредил, что все объекты PKK/YPG в Ираке и Сирии, в том числе энергетические, отныне будут мишенью для турецких сил безопасности и призвал третьи стороны держаться подальше.
«Ответ наших сил безопасности будет очень четким. Они пожалеют, что совершили такой акт», — рассказал министр.