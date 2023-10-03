Анкара советует «посторонним держаться подальше»

Фидан заявил: «В прошлое воскресенье был совершен подлый теракт. Террористы убили одного из наших граждан. Ясно, что позиция Турции в борьбе с терроризмом решительна».

Фидан также сообщил, что в результате операций, проведенных турецкими силами безопасности, было выяснено, что двое террористов приехали из Сирии, где прошли обучение.

Министр предупредил, что все объекты PKK/YPG в Ираке и Сирии, в том числе энергетические, отныне будут мишенью для турецких сил безопасности и призвал третьи стороны держаться подальше.

«Ответ наших сил безопасности будет очень четким. Они пожалеют, что совершили такой акт», — рассказал министр.