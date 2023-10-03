Как уже сообщалось, на 74-м Международном конгрессе астронавтики, проводимом в Баку, принимают участие более 5 300 представителей из 136 стран.

На мероприятиях различного формата, проводимых в рамках конгресса, представители различных стран, структур, космических компаний и агентств, деятели науки и студенты обсуждают возможности космоса, перспективы сотрудничества в этой области.

В то же время гости знакомятся с культурой и традициями Азербайджана. Благодаря гостеприимству, свойственному азербайджанскому народу, они чувствуют себя комфортно, продуктивно и интересно проводят время.