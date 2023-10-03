Джемаль Бустани, автор haqqin.az 17:33

После теракта в Анкаре Национальная разведывательная организация (MİT) при поддержке полиции начала операцию против «спящих ячеек» террористической организации PKK/YPG. «Спящая ячейка» любой террористической организации – это змея в дальнем углу вашего дома. Рано или поздно, но вы все равно с ней столкнетесь. Поскольку пусть она и спящая, но ее код прошит именно на то, что вы – ее главная цель. И не надо считать это общими словами – предлагаю посмотреть, как действуют якобы «спящие ячейки» ИГ в той же Сирии.

Если сосредоточиться только на цифрах количества нападений и активности пропаганды «Исламского государства», то можно упустить важную тенденцию, развивающуюся «на земле», то есть на местном уровне. А она заключается в том, что несмотря на все усилия и успехи международной коалиции в борьбе с ИГ, она продолжает попытки по выстраиванию теневого управления на востоке Сирии. В первую очередь, за счет именно этих самых «спящих». И не следует обольщаться снижению количеств атак ИГ в этом регионе. Как показали недавние события, это не более чем затишье перед бурей, которая а) может начаться внезапно, b) в самом неожиданном месте. И опять же, за счет «спящих», которым, сколь крепко бы они не «спали», все же удалось с 2019 года выстроить в Сирии систему «теневого управления», с которой ничего не могут поделать ни курдские SDF под эгидой американцев, ни армия Асада с его иранскими прокси. Это теневое управление охватывает следующие сферы: налоги, контроль за соблюдением норм шариата и подготовка административных документов. И хотя уровень этого управления и близко не стоял с тем, который был у ИГ в 2017-2017 годах, он тем не менее показывает, что за счет «спящих ячеек» группировка куда сильнее, чем многим кажется.

Итак, налоги, которые идут на нужды самой ИГ. С ними все нормально, поскольку вся восточная Сирия – от торговцев нефтью, землевладельцев, фермеров, владельцев предприятий, владельцев магазинов до врачей, мельников, пекарей, торговцев топливом, фармацевтов, обменщиков денег, овцеводов и пастухов – обложена налогом kulfa sultaniyah. Который составляет ежегодные выплаты в размере 2,5% от стоимости сбережений и товаров физических лиц. При помощи своих «спящих ячеек» ИГ имеет возможность выслеживать потенциальных налогоплательщиков через сеть местных информаторов, которые отслеживают места продаж, документируют количество проданного и определяют получателей. Более того, когда человек все же решает заплатить налог, ИГ выдает ему официальную административную квитанцию об обмене, подтверждающую факт оплаты (как это было во времена их правления), чтобы другие члены ИГ не беспокоили его по поводу дальнейших платежей. Другим ключевым компонентом инфраструктуры управления ИГ являются патрули hisbah (моральная полиция). По наводке «спящих ячеек» они налетают на магазины, торгующие сигаретами, кальянами и вином, а также угрожают владельцам ресторанов и кафе за воспроизведение музыки. Нужно ли описывать, какое идеологическое влияние на местное население это оказывает?