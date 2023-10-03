Арестован Фуад Мурадов
Один из учредителей так называемого «Национального движения федаинов» Фуад Мурадов в среду, 4 октября, был задержан.
Агентство Turan сообщает, что Мурадову предъявлено обвинение в «вымогательстве путем угроз». Наримановский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.
Мурадов известен тем, что периодически угрожал в соцсетях представителям оппозиции и другим критикам власти.
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