Волочкова закинула ногу на истребитель: идет проверка

По версии Telegram-канала, проверка проводится по статье об осквернении символов воинской славы России. Речь идет о фото из Instagram балерины, где она закинула одну ногу на самолет Ла-5, который стоит в музее «Мосфильма».

Заявление на Волочкову, как утверждает Shot, написали ее подписчики, которые потребовали извиниться за осквернение памяти летчиков, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Сама Волочкова сказала изданию «Подъем», что закинула ногу на «бутафорский» самолет, поэтому не видит причин для жалоб.

«Вчера была на «Мосфильме», съемка шла четыре часа, сфотографировалась у бутафорского самолета. Люди, вы в своем уме? <...> Я — патриот моей любимой родины, я представляла Россию на мировых сценах», — сказала балерина.

Она также посоветовала тем, кто написал на нее заявление, заняться своей жизнью, пойти в зал и «привести тело в состояние как у Анастасии Волочковой».