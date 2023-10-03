Турция отказалась проводить Евро-2028

Заявка Великобритании и Ирландии на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 года осталась единственной после выхода Турции из борьбы за право принять турнир. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Согласно информации, Турция приняла решение отказаться от собственной заявки после того, как УЕФА подтвердил, что у нее есть возможность присоединиться к итальянской заявке на проведение турнира в 2032 году. 28 июля федерации стран изъявили желание подать совместную заявку на проведение чемпионата Европы 2032 года, на его организацию больше никто не претендует.

Федерации футбола Англии, Уэльса, Шотландии, Северной Ирландии и Ирландии в апреле подали заявку на проведение чемпионата Европы 2028 года. Официально места проведения турниров будут объявлены 10 октября на собрании исполкома УЕФА в швейцарском Ньоне.