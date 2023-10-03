Генерал Кулаков награждает, а Шойгу хвалит российских солдат в Карабахе

На днях Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина, сообщил о предстоящих обсуждениях мандата миротворческого контингента с азербайджанской стороной. Если учесть, что подавляющее большинство армянского населения Карабах а добровольно переселилось в Армению, вопрос досрочного вывода российских миротворцев с территории Азербайджана приобретает особую актуальность.

После восстановления Азербайджаном полного суверенитета над Карабах ом и разоружения незаконных армянских формирований возникли вопросы относительно дальнейшей судьбы находящегося в регионе российского миротворческого контингента.

Пока же миротворцы продолжают свою деятельность и, согласно ежедневным сводкам Министерства обороны России, занимаются, в основном, обеспечением безопасности армянских жителей, покидающих Карабах, а также осуществляют совместные патрулирования с азербайджанскими военными.

Накануне, как сообщается на сайте Министерства обороны РФ, командующий российским контингентом генерал-майор Кирилл Кулаков наградил в ходе военного построения в Ходжалы военнослужащих, «отличившихся в миротворческой деятельности». Примечательно, что в сообщении вновь используется словосочетание «территория Нагорного Карабаха».

«Желаю успешного выполнения задач, поставленных нашим государством перед миротворческим контингентом, - сказал, в частности, генерал Кулаков. - Желаю создать условия для того, чтобы люди вернулись в свои дома, на свои земли и жили в мире и согласии».