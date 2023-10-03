Генерал Кулаков награждает, а Шойгу хвалит российских солдат в Карабахе
После восстановления Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом и разоружения незаконных армянских формирований возникли вопросы относительно дальнейшей судьбы находящегося в регионе российского миротворческого контингента.
На днях Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина, сообщил о предстоящих обсуждениях мандата миротворческого контингента с азербайджанской стороной. Если учесть, что подавляющее большинство армянского населения Карабаха добровольно переселилось в Армению, вопрос досрочного вывода российских миротворцев с территории Азербайджана приобретает особую актуальность.
Пока же миротворцы продолжают свою деятельность и, согласно ежедневным сводкам Министерства обороны России, занимаются, в основном, обеспечением безопасности армянских жителей, покидающих Карабах, а также осуществляют совместные патрулирования с азербайджанскими военными.
Накануне, как сообщается на сайте Министерства обороны РФ, командующий российским контингентом генерал-майор Кирилл Кулаков наградил в ходе военного построения в Ходжалы военнослужащих, «отличившихся в миротворческой деятельности». Примечательно, что в сообщении вновь используется словосочетание «территория Нагорного Карабаха».
«Желаю успешного выполнения задач, поставленных нашим государством перед миротворческим контингентом, - сказал, в частности, генерал Кулаков. - Желаю создать условия для того, чтобы люди вернулись в свои дома, на свои земли и жили в мире и согласии».
Деятельность миротворцев отметил также министр обороны России Сергей Шойгу. «Благодарю наших ребят, российских миротворцев, за самоотверженные и профессиональные действия, которые помогли избежать большего числа жертв, - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ. - Силами миротворцев пострадавшим и нуждающимся оказана всесторонняя медицинская помощь».
По словам министра обороны РФ, в регионе при содействии российского миротворческого контингента были развернуты блочный модульный городок с современным оборудованием, автоперевязочная с возможностью хирургической помощи, а также операционный модуль с палатой интенсивной терапии.
«В состав специального медицинского отряда входят опытные врачи различных специальностей», - подчеркнул Шойгу, добавив, что при посредничестве российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха на территорию Армении были эвакуированы 98 тысяч мирных жителей Карабаха, включая 32 тысячи детей.
Напомним в этой связи, что согласно информации, обнародованной сегодня правительством Армении, число этнических армян, добровольно покинувших Карабах, превысило 100 тысяч человек. А по данным посетившей регион миссии ООН, всего в Карабахе на данный момент осталось от 50 до 1 000 армян.
Информация публикуется на фоне официального заявления правительства Азербайджана, объявившего программу реинтеграции карабахских армян. Сообщается, что несколько армян уже подали заявления на получение гражданства Азербайджанской Республики.