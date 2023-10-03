Заменив слово «мания» на словосочетание «концептуальный подход», Пашинян пояснил, что этот подход заключается в следующем: народ Армении должен своим выбором решать, кто является премьер-министром Армении.

Депутат, в частности, отметил: «В 2018 году вы заявили, что «или я буду премьер-министром Армении или у Армении премьер-министра не будет». В итоге мы получили войну и поражение. В 2021 году вы, вцепившись в кресло, «воспроизвелись» и доказали, что или вы будете премьер-министром Армении, или у Армении премьер-министра не будет. В итоге мы потеряли Карабах . Вы и сейчас страдаете этой манией? И сейчас считаете, что продолжите быть премьер-министром Армении или у Армении премьер-министра больше не будет?».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата от блока «Армения» Мгера Саакяна, заявил, что готов уйти в отставку со своего поста, если это поможет «нормализовать ситуацию» в Армении.

«С 2018 года, с тех пор, как я вышел из изолятора временного содержания, только и только народ Армении решает, кто будет премьер-министром Армении.

Описывая события 2021 года, вы использовали фразу «вцепившись в кресло». Наоборот, я подал в отставку, чтобы в очередной раз открыть народу Армении двери, чтобы он путем досрочных выборов решил, кто премьер-министр Армении», – подчеркнул глава правительства.

Он назвал заявления депутата противоречивыми.

«С одной стороны, вы говорите, что если мы не будем у власти, то будет война. С другой стороны, вы в свое время постоянно говорили и говорите, что если мы останемся у власти, то будет война.

Реальность иная. К сожалению, не только от властей зависит глобальная ситуация вокруг Армении. Другое дело, что в глобальной ситуации мы должны занять правильную позицию. Не только сейчас, но и в прошлом не всегда удавалось занять правильную позицию. У нас в течение 30 лет мира не было. Мы просто имели ситуацию, при которой оттягивалась война, возможно, даже ценой независимости Армении и путем превращения в марионетку», – добавил Пашинян.

Реагируя на эти слова, Саакян заявил: «Вы реализовали разрушительную для нации политику. И сейчас под предлогом защиты независимости пытаетесь поставить Армению и армянский народ перед еще большими вызовами. Побойтесь Бога и не разрушайте страну полностью, не переходите точку невозврата. Дайте жить, уходите».

«Я не отрицаю, что мы стоим перед вызовами и всегда стояли. Важно понять, перед какими вызовами мы стоим.

Если моим уходом все вызовы будут нейтрализованы, то я это сделаю. Я не цепляюсь за кресло. Но все мои анализы показывают, что в таком случае (в случае отставки) произойдет обратное. Это одна из причин, почему этого не происходит.

Вы этот сценарий попробовали в Карабахе и реализовали. И что получилось? Это привело к чему-то положительному? Конечно, в Армении такое не может быть реализовано», – заключил армянский премьер.