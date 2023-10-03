Хачатрян: «Просто так Франция оружие Армении не даст»

Договор, который будет подписан с Францией, будет касаться не формирования военного союза, а военно-технического сотрудничества, включая приобретение оружия. Об этом заявил в интервью радиостанции «Свобода» заместитель председателя постоянной комиссии парламента Армении по вопросам обороны и безопасности, депутат от правящей партии «Гражданский договор» Армен Хачатрян.

О решении Парижа заключить договор о предоставлении военной техники заявила вчера в Ереване министр иностранных дел Франции.

Армен Хачатрян сообщил, что Армения еще не получала оружие из Франции. На вопрос, какое вооружение ожидает Армения - оборонительное или наступательное, он ответил, что переговоры с Францией будут вестись и по вопросу закупки новых систем ПВО.

«ПВО сегодня является одним из наших важнейших пробелов и проблем, особенно после 44-дневной войны и событий сентября прошлого года. Нам нужно новое качество. И мы должны учитывать лучшие примеры в мире, а также наши особенности – то, что мы маленькая страна, у нас нет даже стратегической территориальной глубины, соответственно всему этому мы и должны организовать свою ПВО».

По словам депутата, эта тема будет на переговорах с Францией, но переговоры с кем-то не исключают переговоров и с другими.

На вопрос, оружие будет предоставлено бесплатно или Армения должна будет заплатить за него, Хачатрян ответил, что оружие не дарят, Армения за все платит.

«Республика Армения способна заплатить, но процессы приобретения оружия во всем мире достаточно сложные, необходимо пройти ряд процессов, чтобы они стали реальным и предметными. Я знаю, что вас интересует вопрос, когда именно сюда будет доставлено какое-то оружие, думаю, вы об этом не узнаете. А если узнаете, то значит работа выполнена с упущениями. Но данный процесс достаточно длительный, и быстрых результатов в этой области не бывает».

По словам депутата, возможно, это продлится год. «Да, Армения еще не получила оружие», - заключил он.