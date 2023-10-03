Канада тайно обходила антироссийские санкции

Правительство подтвердило изданию данную информацию. Le Devoir пишет, что канадское правительство "с величайшей осмотрительностью" выдало местным компаниям более 10 специальных разрешений, которые разрешают экспорт в Россию материалов и оборудования, которое может быть использовано для производства оружия или разведки нефти и полезных ископаемых.

С марта 2022 года объем этих транзакций достиг почти 2,8 млн долларов. Последняя транзакция состоялась в феврале 2023 года. Были и разрешения на импорт отдельной российской продукции из сферы строительства и геологоразведки, материалов и морепродуктов - на 47 млн долларов.