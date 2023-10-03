Германия отказывается от проармянских инициатив Франции

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна активно подталкивает Европейский союз «решительно встать» на сторону Армении и против Азербайджана, пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, Колонна пыталась добиться, чтобы министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отправилась с ней в ее последнюю поездку в Ереван, но Берлин предложение отклонил.

«По мнению французов, чрезвычайно важно, чтобы Берлин и Париж выступали единым политическим фронтом в вопросе политики в отношении Армении, тем самым задавая направление для всего Европейского союза», - подчеркивает издание.