США передадут Украине иранское оружие

США передадут Украине тысячи изъятых иранских единиц оружия и боеприпасов, что может помочь частично компенсировать дефицит вооружения у украинских военных, пишет CNN.

По словам официальных лиц, Центральное командование США намерено объявить об этой политике уже на этой неделе.

Неясно, какие юридические органы будут использовать США для содействия передаче оружия – ООН требует, чтобы изъятое оружие уничтожалось или хранилось. Администрация Байдена в течение нескольких месяцев взвешивала, как законно отправить оружие, которое хранится в арсеналах Штатов по всему Ближнему Востоку, украинцам.