Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 18:56

Как сообщает иранское издание Nour News со ссылкой на дипломатические источники в Тегеране, Халаф Халафов, спецпредставитель президента Азербайджана по особым поручениям и бывший заместитель министра иностранных дел, накануне прибыл в столицу Ирана. Сообщается, что Халафов начал переговоры с высокопоставленными лицами Ирана по двусторонним отношениям и развитию событий в регионе. График встреч спецпредставителя президента пока не раскрывается. В то же время, издание отмечает, что визиту Халафова предшествовали переговоры секретаря Совета национальной безопасности Армении Армена Григоряна, который встретился 1 октября в Тегеране с председателем Высшего совета национальной безопасности Ирана генералом Али Акбаром Ахмадияном и президентом ИРИ Ибрахимом Раиси.

В официальной информации по итогам обеих встреч подчеркивалось, что Иран выступает против изменения географических границ и геополитической карты региона, определяя такое развитие событий как свою «красную черту». Под формулировкой «попытки изменить границы в регионе» Иран имеет в виду Зангезурский коридор, который должен соединить Азербайджан с Нахчываном, а затем с Турцией. Его открытие в Тегеране рассматривают, как фактическую передачу Азербайджану или Турции контроля над сухопутными границами Ирана с Арменией. Иран также готов «разделить» регион с Россией и частично с Турцией, рассматривая появление Запада на Южном Кавказе как прямую угрозу своим национальным интересам, а потому, похоже, стал оказывать давление на Ереван, чтобы воспрепятствовать его сближению с Западом. Напомним, что в ходе недавних событий, приведших к восстановлению Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом, Тегеран также посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Уместно подчеркнуть в этой связи, что Иран — сторонник регионального сотрудничества в формате «3+3», полностью исключающим присутствие Запада в регионе Южного Кавказа.

Как пишет сайт Nour News, постоянная напряженность и череда военно-политических кризисов, лихорадящих Южный Кавказ, являются результатом «деятельности игроков, находящихся за пределами региона». Именно поэтому Иран считает, что может сыграть определенную роль в разрешении региональной напряженности и обеспечении стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Отметим, что данный тезис полностью совпадает с подходами России. Официальная Москва часто заявляет, что Запад использует Армению, чтобы «вытеснить Россию из региона». Именно по этой причине свержение прозападного правительства в Ереване можно считать главным приоритетом для Москвы. Похоже, что и Иран, чьи интересы в вопросе Зангезурского коридора еще совсем недавно сталкивались с интересами России и Турции, чтобы предотвратить проникновение Запада в регион, готов сотрудничать и с Анкарой, и с Москвой. «Тегеран всегда подчеркивал необходимость снятия и ослабления напряженности и стабилизации мира и безопасности в регионе по дипломатическим каналам и без какого-либо вмешательства со стороны иностранных игроков, - пишет, в частности, обозреватель Nour News. - История поведения Исламской Республики также подтверждает, что Иран в самых разных случаях неизменно использовал в этом плане все свои возможности».