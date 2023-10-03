Что хочет Иран? Армения без Запада, Азербайджан без Израиля наш обзор
Как сообщает иранское издание Nour News со ссылкой на дипломатические источники в Тегеране, Халаф Халафов, спецпредставитель президента Азербайджана по особым поручениям и бывший заместитель министра иностранных дел, накануне прибыл в столицу Ирана.
Сообщается, что Халафов начал переговоры с высокопоставленными лицами Ирана по двусторонним отношениям и развитию событий в регионе. График встреч спецпредставителя президента пока не раскрывается. В то же время, издание отмечает, что визиту Халафова предшествовали переговоры секретаря Совета национальной безопасности Армении Армена Григоряна, который встретился 1 октября в Тегеране с председателем Высшего совета национальной безопасности Ирана генералом Али Акбаром Ахмадияном и президентом ИРИ Ибрахимом Раиси.
В официальной информации по итогам обеих встреч подчеркивалось, что Иран выступает против изменения географических границ и геополитической карты региона, определяя такое развитие событий как свою «красную черту». Под формулировкой «попытки изменить границы в регионе» Иран имеет в виду Зангезурский коридор, который должен соединить Азербайджан с Нахчываном, а затем с Турцией. Его открытие в Тегеране рассматривают, как фактическую передачу Азербайджану или Турции контроля над сухопутными границами Ирана с Арменией.
Иран также готов «разделить» регион с Россией и частично с Турцией, рассматривая появление Запада на Южном Кавказе как прямую угрозу своим национальным интересам, а потому, похоже, стал оказывать давление на Ереван, чтобы воспрепятствовать его сближению с Западом.
Напомним, что в ходе недавних событий, приведших к восстановлению Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом, Тегеран также посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Уместно подчеркнуть в этой связи, что Иран — сторонник регионального сотрудничества в формате «3+3», полностью исключающим присутствие Запада в регионе Южного Кавказа.
Как пишет сайт Nour News, постоянная напряженность и череда военно-политических кризисов, лихорадящих Южный Кавказ, являются результатом «деятельности игроков, находящихся за пределами региона». Именно поэтому Иран считает, что может сыграть определенную роль в разрешении региональной напряженности и обеспечении стабильности и безопасности на Южном Кавказе.
Отметим, что данный тезис полностью совпадает с подходами России. Официальная Москва часто заявляет, что Запад использует Армению, чтобы «вытеснить Россию из региона». Именно по этой причине свержение прозападного правительства в Ереване можно считать главным приоритетом для Москвы.
Похоже, что и Иран, чьи интересы в вопросе Зангезурского коридора еще совсем недавно сталкивались с интересами России и Турции, чтобы предотвратить проникновение Запада в регион, готов сотрудничать и с Анкарой, и с Москвой.
«Тегеран всегда подчеркивал необходимость снятия и ослабления напряженности и стабилизации мира и безопасности в регионе по дипломатическим каналам и без какого-либо вмешательства со стороны иностранных игроков, - пишет, в частности, обозреватель Nour News. - История поведения Исламской Республики также подтверждает, что Иран в самых разных случаях неизменно использовал в этом плане все свои возможности».
Иранское издание добавляет, что США, Франция и Великобритания обеспокоены активностью в продвижении на Кавказе формата «3+3» и связанными с этим перспективами достижения регионального мира. Сайт утверждает, что стратегия «перманентных войн и конфликтов» на Кавказе принадлежит Западу, а ее основная цель — создавать перманентные кризисы по всем границам Российской Федерации.
Следует отметить, что Иран поддерживает формат «3+3» не только для того, чтобы отдалить Армению от Запада, но и чтобы ослабить эффективное стратегическое партнерство между Азербайджаном и Израилем, уж много лет беспокоящее Тегеран.
Другими словами, если Армения по мнению тегеранских стратегов свернет с курса на сближение с Западом, а Азербайджан отойдет от принципов партнерства с Израилем, то в регионе могут быть установлены долгосрочный мир и стабильность, «отвечающие интересам всех сторон».
Остается лишь понять, насколько осуществима стратегия Ирана?