Пашинян: Марионетка не я, марионетки - вы

Выступая сегодня, 4 октября, в ходе правительственного часа в парламенте, в ответ на заявления оппозиционеров, что Пашинян является марионеткой в руках внешних акторов, армянский премьер ответил:

«Именно вы в бытность у власти сформировали «марионеточное правительство», которое не могло самостоятельно ни вдохнуть, ни выдохнуть, ни чихнуть, ни кашлянуть», - заявил он.

Пашинян припомнил провокационные заявления оппозиционеров, которые, по его словам, «спровоцировали новую войну». Он напомнил оппозиционерам и то, что в свое время именно его обвиняли в том, что своими заявлениями он спровоцировал войну. «Почему в одном случае эта логика действует, а в вашем случае нет?», - задался вопросом армянский премьер.

Пашинян подчеркнул, что проводимая сегодняшней оппозицией политика всегда сводилась к тому, чтобы Армения никогда не стала независимым самостоятельным государством.