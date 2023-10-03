Зеленский позвонил Алиеву: о чем шел разговор

4 октября президент Украины Владимир Зеленский позвонил cвоему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, сообщает официальный сайт главы государства.

Зеленский выразил благодарность за значительную гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном Украине, а также за поддержку энергетического сектора, особенно в условиях зимы.

В ходе телефонного разговора была еще раз выражена поддержка суверенитету и территориальной целостности Азербайджана и Украины, состоялся обмен мнениями о региональной безопасности, существующих угрозах и форматах будущего сотрудничества.