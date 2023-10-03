Помощник Алиева за немедленные переговоры с Арменией

Азербайджан и Армения должны немедленно возобновить мирные переговоры, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, отвечая на вопросы директора Центра мира и безопасности на Ближнем Востоке Института Хадсона США Майкла Дорана и старшего научного сотрудника института Хадсона Люка Коффи.

"Нужно немедленно возобновить мирные переговоры, возобновить обсуждение вопроса делимитации границ и, конечно, обсудить восстановление коммуникаций. Это три основных направления мирного процесса, которые имеют большие перспективы", - сказал он.

По словам Амирбекова, роспуск незаконного режима в Карабахе устранил главный камень преткновения на пути к более широкому миру в регионе.

Он также подчеркнул, что Азербайджан устранил и другое препятствие на пути к этому - незаконное военное присутствие армянских формирований на своей суверенной территории.

Представитель президента Азербайджана отметил, что Азербайджан ведет активный диалог с армянскими жителями Карабахского региона, и планы по реинтеграции охватывают различные сферы, в рамках которых карабахские армяне могли бы воспользоваться своими социальными, экономическими, политическими, культурными и религиозными правами.