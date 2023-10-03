Азербайджан обвиняет Францию в лицемерии

Заявления Франции о принудительном переселении армянских жителей противоречат информации ООН, Международного комитета Красного Креста, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и других организаций, написал на своей странице в соцсети Х руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на заявления министра иностранных дел Франции Катрин Колонны.

«Франция никогда не была обеспокоена массовыми депортациями, военными преступлениями против азербайджанцев и их массовыми убийствами», - сказал он.